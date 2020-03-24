РБК: бизнесмены пойдут под суд присяжных

Уголовные дела, связанные с предпринимательской деятельностью, предложили передавать суду присяжных. Законопроект подготовил уполномоченный по защите прав бизнесменов Борис Титов.

Текст документа омбудсмен уже направил председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву, сообщил сайт РБК. Он высказывался за передачу судам присяжных дел о мошенничестве. Титов обратил внимание на свои предложения при подготовке законопроекта — состав преступлений для рассматриваемых дел он хочет расширить.

В своей инициативе бизнес-омбудсмен подвел под суд присяжных фигурантов уголовных дел разной степени тяжести. В документе упоминаются индивидуальные предприниматели, учредители бизнеса, главные бухгалтеры и другие лица.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о «максимальной реализации состязательных начал в ходе судебного разбирательства», если указанные дела отдать на рассмотрение суда присяжных.

В 2019 году такие суды вынесли 26% оправдательных приговоров. Их общее количество от общего числа дел не превысило 1%.

Сам Борис Титов считает предложенную им инициативу своевременной в условиях происходящего.

«И мир, и наша страна сейчас на пороге серьезного кризиса. <…> Чем хуже экономическая ситуация, тем злее коррупционеры. <…> Риск усиления уголовно-правового давления на бизнес сейчас существенно повышается», — заметил омбудсмен.

Поэтому он и считает важным суд присяжных: они могут оценить «экономические дела» с точки зрения здравого смысла и определить, было ли это «мошенничество, преступление или просто нарушение договорных обязательств».