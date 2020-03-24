РБК: бизнесмены пойдут под суд присяжных
Текст документа омбудсмен уже направил председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву, сообщил сайт РБК. Он высказывался за передачу судам присяжных дел о мошенничестве. Титов обратил внимание на свои предложения при подготовке законопроекта — состав преступлений для рассматриваемых дел он хочет расширить.
В своей инициативе бизнес-омбудсмен подвел под суд присяжных фигурантов уголовных дел разной степени тяжести. В документе упоминаются индивидуальные предприниматели, учредители бизнеса, главные бухгалтеры и другие лица.
В пояснительной записке к законопроекту говорится о «максимальной реализации состязательных начал в ходе судебного разбирательства», если указанные дела отдать на рассмотрение суда присяжных.
В 2019 году такие суды вынесли 26% оправдательных приговоров. Их общее количество от общего числа дел не превысило 1%.
Сам Борис Титов считает предложенную им инициативу своевременной в условиях происходящего.
«И мир, и наша страна сейчас на пороге серьезного кризиса. <…> Чем хуже экономическая ситуация, тем злее коррупционеры. <…> Риск усиления уголовно-правового давления на бизнес сейчас существенно повышается», — заметил омбудсмен.
Поэтому он и считает важным суд присяжных: они могут оценить «экономические дела» с точки зрения здравого смысла и определить, было ли это «мошенничество, преступление или просто нарушение договорных обязательств».