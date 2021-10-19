Москвичам не понравились киносъемки под окнами их домов

Съемки в Москве доставили неудобство жителям столицы. Люди пожаловались на невозможность спокойно ходить по улицам и оставленные киношниками горы мусора.

Жалобу на членов съемочной группы опубликовала в одной из групп Facebook жительница Мещанского района города.

«Омерзительная ситуация. Напротив моего подъезда „снимают кино“. Останавливают идущих домой, поставили нагревательные приборы у стены подстанции МОЭК», — рассказала москвичка.

Она добавила, что вызвала полицейских. Однако правоохранители «отошли» с организаторами, а возмущенная женщина все сняла на видео. Автобусы съемочной группы, по словам жительницы Москвы, до сих пор стоят под ее окнами. Шесть трейлеров заняли всю парковку.

Женщина намерена жаловаться «во все инстанции» и выяснить, кто «разрешил это мероприятие» и «гадить под окна жителей».

«Страшно домой идти. И шум, и жителей никто не спросил», — заключила москвичка.