СМИ: частные дома в России подведут под эскроу-счета

У частных домов в России могут появиться эскроу-счета. Их введение позволит увеличить доступное предложение жилья в стране. Пока что механизм применяют только для строительства многоквартирных домов.

Меру предусмотрели в проекте стратеги развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2035 года, сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ. Разработали его в Минстрое, а участники рынка по запросу ведомства внесли в проект собственные предложения.

Инициатива предполагает совершенствование системы проектного финансирования строительства жилья. Механизм уже существует, но применяют его только при строительстве многоквартирных домов. В проекте указано, что процесс распространят на ИЖС, он затронет арендные дома и жилищно-строительные кооперативы.

Эксперты уточнили, что речь идет о распространении эскроу-счетов на комплексное малоэтажное строительство, к которому привлекают застройщиков. Они предполагают увеличение объема предложения на рынке малоэтажного жилья на 15-20% только на начальном этапе.

Объем индивидуального жилья, которое ежегодно вводится в России, достигает 35-40 миллионов квадратных метров. Предложенные в стратегии меры позволят увеличить показатель до 50 миллионов «квадратов» к 2024 году, а 2030-му — до 60 миллионов и более.