Под домом в Тольятти нашли кладбище

У дома № 34 по улице Громовой в Тольятти в куче земли нашли фрагменты надгробий и фотографии с памятников. Тепловики говорят, что при ремонте теплотрассы вскрыли грунт, а там — куски памятников. Местные жители подозревают, что их дом стоит на старом кладбище.

На разбросанные по земле фрагменты памятников и надгробные фото обратила внимание местная жительница Светлана Шмелева. Она-то и сняла видео, а потом разместила его в городском паблике. На кадрах видно, что и фрагменты памятников, и надгробные фотографии подняли вместе с грунтом.

На сообщение первыми отреагировали тепловики. Оказывается, в этом месте требовался ремонт теплотрассы. Грунт вскопали, чтобы добраться до трубы, и вскопали явно не лопатой, а спецтехникой. Похоже, что экскаватор сделал свое дело и поехал восвояси. А что он там выкопал — никто не поинтересовался.

«Сотрудники территориального управления по теплоснабжению Тольятти устраняли дефект на участке трубопровода в районе дома № 36 на улице Громовой. Для выявления поврежденного фрагмента тепловой сети потребовалось вскрытие грунта. Во время проведения земляных работ были обнаружены фрагменты надгробий», — пояснили в тепловой компании «Т Плюс».

Как добавили коммунальщики, о находке они уже сообщили правоохранителям. Кроме того, в известность поставили городскую администрацию.

В полиции Самарской области опроисшествии уже знают. Как рассказали «360» в пресс-службе правоохранителей, после публикации видео они зарегистрировали сообщение в установленном порядке. По факту происшествия проводится проверка.

«По ее результатам будет принято процессуальное решение», — добавили в полиции.