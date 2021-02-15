Кондуктор-стюардесса из Омска уволился под давлением коллег

В Омске решила уволиться кондуктор Наталья Перешивка, известная благодаря костюмам стюардессы. Причиной ухода она назвала негатив со стороны коллег и неудобный график.

Из-за необычного внешнего вида Перешивка — самый известный кондуктор города. Она работает на автобусе 109 маршрута. Пассажиры смогут ее увидеть до конца этой недели.

Кондуктор рассказала «Новому Омску», что проблемы начались с изменения графика. Теперь в ее смены ездит меньше пассажиров, что сказывается на зарплате.

Кроме того, из-за нехватки сотрудников смена длится с утра до полуночи. И работать в таком режиме тяжело.

«Я всегда работала с любовью, мне нравилась моя работа. Радовала пассажиров, несла позитив более 10 лет, и люди отвечали мне взаимностью», — сообщила Перешивка.

Источник фото: «ВКонтакте»

Еще одной причиной ухода стало отношение коллег.

«Меня постоянно называли показушницей, за спиной говорили колкости, постоянно палки в колеса ставили», — отметила собеседница.

По словам кондуктора, последней каплей стала ревность. Другие женщины стали обвинять Перешивку в том, что она завлекает к себе в автобус пассажиров-мужчин.

«Пойду туда, где меня будут уважать», — пообещала кондуктор-стюардесса.

Наталье Перешивке, судя по ее странице во «ВКонтакте», 50 лет. В октябре прошлого года она говорила, что с детства мечтала работать стюардессой, но ни разу в жизни не летала на самолете.