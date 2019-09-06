Почувствовать себя огнеборцем. День открытых дверей для школьников прошел в пожарной части Истры

Истринские школьники примерили форму огнеборцев и залезли в красную машину с мигалкой. В одной из пожарных частей городского округа прошел день открытых дверей.

Десятилетний Денис всегда мечтал примерить на себя форму пожарного. Но одежда ему пока не по размеру — подошла только каска. Вместе с классом мальчик приехал на день открытых дверей в пожарную часть. Здесь дети могут почувствовать себя настоящими спасателеми.

«Лазили по пожарным машинам, нам показали, как тушат пожары, учились дышать в противогазе. Очень понравилось. Хочу стать пожарным в будущем», — поделился ученик Истринской СОШ № 3 Денис Одинцов.

Источник фото: телеканал «360»

Самый яркий момент экскурсии — показательные выступления спасателей. Псевдопожар должны были потушить за минимальное время. Задача выполнена, зрители в восторге. А сами истринские спасатели всегда рады гостям.

«Порядка 60-70 человек посещают нашу пожарную часть. В рамках открытых посещений, которые происходят раз в месяц, мы показываем детям фильмы на противопожарную тематику, проводим открытые уроки», — рассказал начальник ОНД по городскому округу Истра УНД ГУ МЧС России по Московской области Илья Вишняков.

День открытых дверей — особенное событие. Такие встречи в этой пожарной части проводятся раз в квартал.