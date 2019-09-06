  • Почувствовать себя огнеборцем. День открытых дверей для школьников прошел в пожарной части Истры

    06 сентября 2019, 10:04

    Алена Сырбу, Артем Серобян, Сергей Кричевский

    Истринские школьники примерили форму огнеборцев и залезли в красную машину с мигалкой. В одной из пожарных частей городского округа прошел день открытых дверей.
    Почувствовать себя огнеборцем. День открытых дверей для школьников прошел в пожарной части Истры

    Десятилетний Денис всегда мечтал примерить на себя форму пожарного. Но одежда ему пока не по размеру — подошла только каска. Вместе с классом мальчик приехал на день открытых дверей в пожарную часть. Здесь дети могут почувствовать себя настоящими спасателеми.

    «Лазили по пожарным машинам, нам показали, как тушат пожары, учились дышать в противогазе. Очень понравилось. Хочу стать пожарным в будущем», — поделился ученик Истринской СОШ № 3 Денис Одинцов.

    Почувствовать себя огнеборцем. День открытых дверей для школьников прошел в пожарной части Истры | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Самый яркий момент экскурсии — показательные выступления спасателей. Псевдопожар должны были потушить за минимальное время. Задача выполнена, зрители в восторге. А сами истринские спасатели всегда рады гостям.

    «Порядка 60-70 человек посещают нашу пожарную часть. В рамках открытых посещений, которые происходят раз в месяц, мы показываем детям фильмы на противопожарную тематику, проводим открытые уроки», — рассказал начальник ОНД по городскому округу Истра УНД ГУ МЧС России по Московской области Илья Вишняков.

    День открытых дверей — особенное событие. Такие встречи в этой пожарной части проводятся раз в квартал.