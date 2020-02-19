Почтовый сервис заблокировали в России. С него отправляли сообщения о ложных минированиях

В 2019 году в России снова стали массово сообщать о минированиях. Сотрудники ФСБ нашли сервис, откуда шли ложные письма. Сайт уже заблокировали на территории страны.

«В целях предотвращения рассылки заведомо ложных сообщений с угрозами минирования <…> с 14 февраля осуществляется ограничение доступа на территории Российской Федерации к информационным ресурсам сервиса Tutanota.com», — приводит ТАСС заявление Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Специалисты выяснили, что почтовый сервис зарегистрирован в Германии. Именно через него в 2019-м пришло 58 анонимных сообщений с угрозами минирования. В 2020 году поступило еще четыре сообщения с тем же содержанием. Неизвестные заявляли о бомбах в 206 объектах в Санкт-Петербурге. В числе зданий были суды и детские сады.

В конце января в ФСБ нашли еще один сервис, с помощью которого неизвестные рассылали сообщения о минировании. Анонимы пользовались швейцарским Protonmail. Его уже тоже заблокировали в России.