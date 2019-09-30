Почти всех воспитанниц иркутской гимназии выписали после отравления

В иркутской больнице остались две воспитанницы Православной женской гимназии. Остальных девушек, которым потребовалась госпитализация после массового отравления, уже выписали.

Домой отправили уже девять учащихся гимназии, сообщил портал «Иркутск сегодня» со ссылкой на региональный Минздрав.

Воспитанницы православной гимназии из Иркутска массово отравились в столовой Подробнее

Двух воспитанниц должны выписать в понедельник, 30 сентября.

На прошлой неделе в больницу поступили 11 девочек. Всего пострадали 24 ребенка в возрасте от семи до 16 лет. Они могли отравиться в столовой учебного заведения испорченными или неправильно приготовленными продуктами. На амбулаторное лечение отправили 13 детей.

Расследованием случившегося занялись в Роспотребнадзоре. Проверку инициировали и в СК РФ по Иркутской области.