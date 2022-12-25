Общество 25 декабря 2022, 17:57 Почти всех пострадавших при обстреле с Рогозиным в Донецке вывезли в Ростовскую область Рогозин: почти всех раненных при обстреле Донецка увезли в Ростовскую область РИА «Новости»

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Почти всех пострадавших при обстреле гостиницы «Шеш-Беш» в Донецке вывезли в Ростовскую область. Об этом на странице «ВКонтакте» сообщил бывший руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Всех пострадавших, кто был транспортабелен, вывезли в Ростовскую область», — написал он.

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Рогозин отметил, что мера необходима для снижения нагрузки на госпитали в Донецке. Бывший глава корпорации отметил, что ему дважды в сутки докладывают о состоянии и динамике лечения каждого пострадавшего.

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«Донецким врачам ежедневно приходится работать с большим числом получивших минно-взрывные травмы и раненными под артиллерийским обстрелом. У этих врачей — высочайший уровень квалификации», — добавил он.

Рогозин выразил надежду, что ему удастся лично поддержать всех, кто оказался в донецкой гостинице в день обстрела.

Бывший глава корпорации также получил ранение при обстреле украинскими военными гостиницы в Донецке, осколок попал ему в позвонок через правое предплечье.

Ранее он пообещал вернуться в Донбасс и «отомстить за ребят», как только встанет на ноги. Вместе с Рогозиным пострадали еще несколько человек.