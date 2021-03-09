Почти все ненадежные застройщики ушли с московского рынка

В прошлом году практически все мелкие ненадежные застройщики покинули столичный рынок недвижимости. Оставшиеся крупные игроки, несмотря на пандемию коронавируса, в 2020 году увеличили долю сданных вовремя новостроек на 5%, до 62%.

Как сообщила газете «Известия» управляющий партнер «Метриум Групп» Мария Литинецкая, в прошлом году этот показатель не превышал 57%. Генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин считает, что случайных игроков с рынка вымыла реформа долевого строительства. Для оставшихся способом борьбы за клиента стали сроки сдачи объектов.

Как подчеркнул в беседе с изданием представитель вице-премьера Марата Хуснуллина Шамиль Галимуллин, влияние на рынок оказал переход на проектное финансирование. Оно позволило снизить риск появления новых обманутых граждан.

«Необходимо отметить комплекс мер, который по поручению президента был разработан в прошлом году: это и дополнительное финансирование на решение проблемы обманутых дольщиков, и субсидирование процентной ставки застройщикам, и еще целый ряд решений по поддержке отрасли», — сказал «Известиям» Галимуллин.

В 2020 год в Подмосковье обманутые дольщики, ждавшие свое жилье более пяти лет, получили 19,5 тысячи ключей.