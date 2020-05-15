Почти все москвичи надели маски и перчатки — власти столицы
Только единицы нарушают масочный и перчаточный режимы в Москве. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на оперативный штаб столицы по ситуации с коронавирусом.
Еще 11 мая средства индивидуальной защиты носили около 72% покупателей в магазинах. А 14 мая число москвичей, соблюдающих масочный режим, увеличилось до 97%.
«Нарушения масочного и перчаточного режимов в предприятиях торговли столицы — единичны», — рассказал руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
В метро Москвы в масках спускается 99% пассажиров, в перчатках — 90%.
Обязательный масочный режим введен в Москве с 12 мая. Также жители столицы должны надевать медицинские перчатки.