Еще 11 мая средства индивидуальной защиты носили около 72% покупателей в магазинах. А 14 мая число москвичей, соблюдающих масочный режим, увеличилось до 97%.

«Нарушения масочного и перчаточного режимов в предприятиях торговли столицы — единичны», — рассказал руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В метро Москвы в масках спускается 99% пассажиров, в перчатках — 90%.

Обязательный масочный режим введен в Москве с 12 мая. Также жители столицы должны надевать медицинские перчатки.