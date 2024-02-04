04 февраля 2024, 13:32
Почти все многоквартирные дома восстановили в Мариуполе
Хуснуллин: в Мариуполе восстановили практически все многоквартирные жилые дома
Строители восстановили практически все многоквартирные жилые дома в Мариуполе. Об этом на пленарном заседании дня «Инфраструктура и среда для жизни» на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Этот полумиллионный город получил сильные повреждения. Мы фактически вернули его к жизни и восстановили все многоквартирные дома», — сказал он.
Реклама
По словам Хуснуллина, на работы по восстановлению инфраструктуры в новых субъектах России привлекли порядка 40 тысяч человек. Они являются самым крупным инфраструктурным проектом страны на текущий момент.
Российские военные в марте 2022 года окружили Мариуполь, а к концу апреля практически полностью освободили его. В боевых действиях против боевиков город сильно пострадал, восстановление началось сразу после освобождения.
Президент России Владимир Путин признавался, что испытывал сильную гордость за работу строителей на объектах в Мариуполе.
Россия
Мариуполь
Реклама
Реклама