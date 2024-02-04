Общество 04 февраля 2024, 13:32 Почти все многоквартирные дома восстановили в Мариуполе Хуснуллин: в Мариуполе восстановили практически все многоквартирные жилые дома РИА «Новости»

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Строители восстановили практически все многоквартирные жилые дома в Мариуполе. Об этом на пленарном заседании дня «Инфраструктура и среда для жизни» на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Этот полумиллионный город получил сильные повреждения. Мы фактически вернули его к жизни и восстановили все многоквартирные дома», — сказал он.

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По словам Хуснуллина, на работы по восстановлению инфраструктуры в новых субъектах России привлекли порядка 40 тысяч человек. Они являются самым крупным инфраструктурным проектом страны на текущий момент.

Российские военные в марте 2022 года окружили Мариуполь, а к концу апреля практически полностью освободили его. В боевых действиях против боевиков город сильно пострадал, восстановление началось сразу после освобождения.

Президент России Владимир Путин признавался, что испытывал сильную гордость за работу строителей на объектах в Мариуполе.