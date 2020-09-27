Почти у 8 тысяч россиян выявили коронавирус за сутки

Коронавирус за последние сутки выявили у 7867 россиян, из них 2016 — в Москве. Также за сутки в стране выздоровели 3068 человека, умерли — 99. Об этом свидетельствуют данные столичного оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

В столице за последние 24 часа выписаны 1126 пациентов, умерли — 18. Всего за время пандемии медики зарегистрировали в стране 1 151 438 случаев новой инфекции. Выздоровели за это время 943 218 человек, а скончались — 20 324.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что уже более трех тысяч москвичей сделали прививку от коронавируса. По его словам, самочувствие у них хорошее. Глава города также отметил, что перед вакцинацией врачи проверяют добровольца на наличие противопоказаний к вакцине. И после укола медики продолжают наблюдать за здоровьем пациента.

Кроме того, после резкого прироста новых случаев заболевания Собянин призвал руководителей компаний перевести сотрудников на удаленку, а пенсионерам и беременным посоветовал не выходить на улицу без особых причин.