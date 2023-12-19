Общество 19 декабря 2023, 15:26 Почти три миллиона анализов качества воды провели в Москве Бирюков: около 2,8 млн анализов качества воды провели в Москве с начала года Сайт мэра и правительства Москвы

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Специалисты комплекса городского хозяйства провели порядка 2,8 миллиона анализов качества воды в Москвы за год. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, каждый день в мегаполисе мониторят состояние физико-химических и микробиологических показателей воды, которая льется из кранов москвичей. В первую очередь для оценки состояния воды проверяют водохранилища, где отбирают природную воду на разной глубине.

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«За январь — ноябрь этого года провели около 2,8 миллиона исследований воды, которые в очередной раз подтвердили ее полное соответствие всем требованиям и нормативам», — уточнил заммэра.

В Москве работают четыре станции водоподготовки, общая производительность которых свыше шести миллионов кубометров. Чтобы качество водопроводной воды соответствовало нормам, на всех этапах ее пути до потребителя ее исследуют по 184 показателям. Кроме того, свыше 500 автоматических анализаторов работают на станциях водоподготовки и в распределительной сети.

В начале декабря обеспечивающие Москву водохранилища перевели на зимний режим.