Аналитики провели исследование и выяснили, что почти треть российских семей (28%) хотят потратить 5–10 тысяч рублей на подготовку ребенка к школе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на образовательную компанию Maximum Education.

«Четверть опрошенных (25%) потратят на подготовку к учебному году от 10 до 20 тысяч рублей. 15% родителей планируют потратить от 20 до 30 тысяч рублей, 14% — более 30 тысяч рублей, 10% — от трех до пяти тысяч рублей», — говорится в исследовании.

По данным исследования, менее трех тысяч рублей потратят на подготовку ребенка к школе 8% опрошенных родителей. Около 27% респондентов заявили, что считают покупку новой одежды самой дорогостоящей составляющей сборов в школу, покупку техники — 6%, а учебников, тетрадей и канцелярских принадлежностей — 3%.

Опрос проводился по интернету в середине августа. Участие в нем приняли более 1,5 тысячи родителей учеников 5–11-х классов.

Ранее министр образования Московской области Илья Бронштейн рассказал, что учебный год во всех школах, вузах, колледжах и детских садах в регионе начнется 1 сентября в традиционном, очном, формате. Образовательные учреждения готовы принимать учащихся.