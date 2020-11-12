Почти треть российских отцов согласились уйти в декрет
Полностью готовы к декретному отпуску вместо супруги 27% россиян, сообщил сайт RT со ссылкой на результаты проведенного сервисом Superjob опроса.
Допускают подобную возможность 12% мужчин. Полностью исключили для себя подобную ситуацию 35% опрошенных женатых жителей РФ. Еще 26% участников исследования признались, что едва ли согласятся отправиться в отпуск по уходу за ребенком.
В проведенном аналитиками опросе приняли участие тысяча респондентов.
Ранее в Госдуме предложили уравнять права, которыми обладают матери и отцы в декрете. Сейчас у женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, есть возможность за счет государства пройти обучение или повысить квалификацию на курсах от центра занятости. Таким образом матери получают больше шансов найти в будущем работу. Отцам тоже решили дать возможность профессионального обучения или дополнительного профессионального образования.