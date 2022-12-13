Общество 13 декабря 2022, 17:38 Почти треть российских компаний увеличили затраты на повышение зарплат сотрудникам

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Порядка 38% компаний в России в этом году смогли увеличить затраты на фонд оплаты труда. Об этом сообщил сайт Forbes.

По данным Nation News, такое увеличение расходов объясняется возможным расширением штата сотрудников. Также каждая третья российская компания-работодатель планирует поднять зарплату своим сотрудникам в самое ближайшее время.

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Отмечается, что около 30% предприятий за последние полгода подняли оклады работникам.

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