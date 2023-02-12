Общество 12 февраля 2023, 09:19 Почти треть россиян выбрали профессию по фильмам hh.ru: любимые фильмы повлияли на выбор профессии почти трети опрошенных россиян Кинопоиск

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Впечатления от фильмов повлияли на выбор будущей профессии почти у трети россиян. Об этом свидетельствуют результаты опросы, проведенного сотрудниками телеканала Cinema и представителями платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Результаты опубликовал ТАСС.

Исследование проводили в формате онлайн, в период с 29 ноября по 19 декабря прошлого года. Площадкой стал сайт hh.ru. Респондентами стали почти 2,5 тысячи пользователей — соискателей из РФ.

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«Почти треть (28%) россиян призналась, что кинематограф повлиял на их выбор будущей профессии», — сообщили авторы опроса.

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По их данным, всего 39% респондентов не увидели взаимосвязь между текущей занятостью и просмотренными фильмами.

Среди выбравших профессию после просмотра кинолент реже упоминались сериалы. Фильм как стимул пойти в определенную сферу деятельности отмечали 84% респондентов. О сериалах в таком контексте сообщили только 34% опрошенных.

Причем у женской и мужской частей респондентов были свои фильмы — лидеры, влияющие на выбор сферы работы. Первые чаще упоминали «Дьявол носит Prada», а вторые — «Волк с Уолл-стрит». Эти киноленты указали 20% и 15% опрошенных женщин и мужчин соответственно.