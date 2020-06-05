Почти треть россиян планирует уйти в отпуск до конца года

Около трети работающих россиян планирует пойти в отпуск до конца года. Большинство из них проведут его дома или на даче.

Об свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Не отдыхали в этом году около 25% работающих жителей. 26% уже успели провести свой отпуск. Из них 9% работников отдыхали по инициативе работодателя.

Согласно опросу, 16% граждан останутся дома, а 6% отдыхающих уедут на дачу. Отдыхать в отпуске намерены 9%. Займутся огородом 6%, а 4% — ремонтом.

Почти каждый десятый гражданин России хочет попутешествовать по стране. Около 2% планирую посетить страны ближнего зарубежья — Грузию, Абхазию. Белоруссию.

Опрос проходил среди респондентов от 18 лет и старше в период с 22–24 мая. Были опрошены 1000 россиян.

Ранее больше 60% граждан России заявили, что хотят поехать на море, после пандемии коронавирусной инфекции. Однако большинство пугает проведение отпуска в обсерваторе.