Почти треть россиян назвали профессию врача самой благородной

Второе место в списке заняли учителя. Об этом высказались 14% опрошенных женщин и 6% мужчин. Кроме того, 4% респондентов назвали профессии спасателя и курьера самыми благородными. Еще 3% опрошенных выделили дворника и военнослужащего, 2% — пожарного, столько же выделили деятельность волонтеров.

Каждый четвертый назвал другие профессии. Эксперты провели опрос в конце декабря 2020 года. Участие приняли 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, проживающих во всех регионах страны.

Ранее опрос показал, что более 20% россиян запланировали выучить иностранный язык в 2021 году. Среди жителей страны младше 28 лет к этому стремятся 28% опрошенных. При этом российские женщины хотят выучить иностранный язык больше, чем мужчины,