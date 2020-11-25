Почти треть россиян намерены сменить работу в 2021 году

Почти треть россиян намерены сменить место работы в 2021 году. Повысить свои доходы планируют еще около половины граждан, принявших участие в опросе банка «Открытие».

«Пандемия корректирует личные планы россиян на 2021 год. 45% наших сограждан хотят в новом году нарастить личные доходы, 37% — увеличить накопления, а 29% — найти новую работу», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы банка.

На Северном Кавказе желающих улучшить свое финансовое положение 51%, чуть меньше — по 41% респондентов — в Сибири и на Дальнем Востоке. Увеличить накопления планируют больше всего в Северо-Западном и Южном федеральных округах. Жители Северо-Западного федерально округа (36%) чаще намерены заняться поиском нового места работы, нежели жители Урала (24%) и Сибири (23%).

Накопить в новом году на крупную покупку хотят 27% всех опрошенных, погасить кредит намерены 26% респондентов. При этом взять ипотеку планирует каждый десятый участник исследования.

16% опрошенных уверены, что в следующем году станут богаче, большинство из них живут в Южном федеральном округе.

Во время пандемии люди старше 50 лет начали осваивать возможность приобретать товары онлайн. Из-за этого продавцы ожидают, что к акции «черная пятница» присоединятся на 20% больше покупателей. Всего заказы будут делать около 60 миллионов человек. При этом больше всего будет покупателей в возрасте от 25 до 45 лет. Согласно прогнозам Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ), всего за время распродаж россияне купят товаров на 30 миллиардов рублей.