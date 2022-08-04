Почти треть иностранных ретейлеров покинула российский рынок

Почти треть иностранных ретейлеров покинула Россию. Как сообщили «Известия», о таком решении объявили 27% брендов из снимавших помещения в торговых центрах (ТЦ).

В своем материале издание ссылается на данные одной из крупнейших консалтинговых компаний CORE.XP.

Из них следует, что приостановили деятельность еще 51% зарубежных марок, а 22% — проводят реструктуризацию. Региональные ТЦ, как оказалось, более устойчивы, чем столичные. В них импортные бренды играли меньшую роль.

Уход отдельных иностранных компаний с российского рынка, как заметили в Минпромторге, не должен существенно сказаться на положение ТЦ в России. Зарубежные компании в большинстве своем заинтересованы в возобновлении своей деятельность на территории России.

Для этого они прорабатывают различные варианты, среди которых договоры с российским менеджментом, использование доверительного управления либо продажи своих активов независимой организации.

Ретейлеры, которые входят в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ), дадут гарантии на ввезенную в РФ по параллельному импорту бытовую технику. Компании для обеспечения покупателей гарантией создадут запасы устройств на случай необходимости замены некачественного товара.