Общество 08 августа 2023, 12:13 Почти сто тысяч москвичей посетили офлайн-тренировки «Спортивных выходных» Ракова: офлайн-тренировки проекта «Спортивные выходные» посетили почти сто тысяч москвичей Сайт мэра и правительства Москвы

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За три года существования проекта «Спортивные выходные» в Москве офлайн-тренировки посетили почти 100 тысяч человек. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В 2020 году в столице стартовал проект «Спортивные выходные». У жителей появилась возможность тренироваться на свежем воздухе под руководством профессиональных тренеров бесплатно. Анастасия Ракова

Летом 2023 года тренировки проходили на 26 площадках, включая парки, крыши и причалы. Среди них — южный ландшафтный парк «Острова мечты», сад Технопарка в инновационном центре «Сколково», крыша Южного речного вокзала, «Хлебозавод № 9» и другие необычные локации.

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Для тех, кто предпочитает тренироваться не выходя из дома, в Telegram-канале проекта в 07:00 по будням запустили зарядки.

Проект «Спортивные выходные» стал лауреатом премии «Спорт и Россия», а также получил награду в области спортивного маркетинга MarSpo Awards 2023.

Записаться на занятия можно на сайте проекта и в центрах госуслуг.

Трехлетие проекта «Спортивные выходные» масштабно отметили 5 и 6 августа на Московском урбанфоруме.