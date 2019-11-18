Почти полторы месячных нормы осадков выпало во Владивостоке из-за циклона

В ночь с воскресенья на понедельник во Владивостоке шел сильный дождь со снегом, поднялся штормовой ветер и мела метель. В городе бушевал циклон, из-за которого начались проблемы с транспортным сообщением.

Осадки прекратились только около 10:40 18 ноября по местному времени, рассказал РИА «Новости» пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

«Ориентировочное количество выпавших осадков — 43 миллиметра, высота свежевыпавшего снега в разных районах города составила от двух до восьми сантиметров», — уточнил он.

Чулков заметил, что месячная норма осадков при этом равняется 31 миллиметру.

В западных районах Приморья местами выпало порядка 30 миллиметров снега. Во Владивостоке такое количество осадков в основном выпало за счет дождя.

В Примгидромете обещали жителям города гололедицу днем понедельника.

Из-за снежного циклона рейсы аэропорта Владивостока на вылет и прилет задерживаются. Пока воздушную гавань не закрывают, заметил представитель транспортного узла.

Пока не вылетели самолеты в Пхеньян, Токио, Сеул, Москву, Екатеринбург и другие города. Отменен, судя по информации онлайн-табло аэропорта, внутренние рейсы в Кавалерово, Дальнереченск и Дальнегорск.

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На сайте Приморского автовокзала отмечено, что автобусы не поедут в Уссурийск, Находку, Краскино и другие пункты назначения. Всего отменено 60 автобусных рейсов.

В режиме повышенной штормовой готовности находятся силы Тихоокеанского флота. Ожидается, что волны в заливе Петра Великого могут достичь высоты в 3,5 метра.