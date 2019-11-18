Почти полторы месячных нормы осадков выпало во Владивостоке из-за циклона
Осадки прекратились только около 10:40 18 ноября по местному времени, рассказал РИА «Новости» пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.
«Ориентировочное количество выпавших осадков — 43 миллиметра, высота свежевыпавшего снега в разных районах города составила от двух до восьми сантиметров», — уточнил он.
Чулков заметил, что месячная норма осадков при этом равняется 31 миллиметру.
В западных районах Приморья местами выпало порядка 30 миллиметров снега. Во Владивостоке такое количество осадков в основном выпало за счет дождя.
В Примгидромете обещали жителям города гололедицу днем понедельника.
Из-за снежного циклона рейсы аэропорта Владивостока на вылет и прилет задерживаются. Пока воздушную гавань не закрывают, заметил представитель транспортного узла.
Пока не вылетели самолеты в Пхеньян, Токио, Сеул, Москву, Екатеринбург и другие города. Отменен, судя по информации онлайн-табло аэропорта, внутренние рейсы в Кавалерово, Дальнереченск и Дальнегорск.
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На сайте Приморского автовокзала отмечено, что автобусы не поедут в Уссурийск, Находку, Краскино и другие пункты назначения. Всего отменено 60 автобусных рейсов.
В режиме повышенной штормовой готовности находятся силы Тихоокеанского флота. Ожидается, что волны в заливе Петра Великого могут достичь высоты в 3,5 метра.