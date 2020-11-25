Почти половина российских компаний не станет полностью отказываться от офиса

Во время пандемии российские компании перевели своих сотрудников на удаленную работу. При этом 49% работодателей заявили, что не станут полностью отказываться от офиса.

Согласно результатам опроса, 49% российских компаний не планируют полностью отказаться от офиса. При этом все респонденты отметили, что стараются снизить затраты на персонал и администрирование.

По словам 39% работодателей, вторая волна коронавируса принесет более значительные последствия, чем первая. Также 48% опрошенных заявили, что нынешняя ситуация в их компаниях стала хуже по сравнению с весной и летом 2019 года, пишет ТАСС со ссылкой на исследование организации IFORS Researсh.

Уже перешли к сокращению расходов на персонал и администрирование 55% руководителей компаний в России. Планируют приступить к уменьшению 45% участников опроса. Чаще всего компании сокращают расходы на командировки работникам — 58%, корпоративные мероприятия — 50% и корпоративный спорт - 48%. Еще 49% респондентов рассказали, что уменьшают затраты на курьерские, юридические и клининговые службы. На международных звонках и интернет-трафике экономят 36% российских компаний.