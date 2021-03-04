Почти половина россиян готова переехать в другую страну ради работы

Из-за пандемии коронавируса люди больше не стремятся поменять место жительства из-за работы. Теперь трудовые мигранты больше не хотят работать в Америке, а Канада оттеснила США с первой строчки в рейтинге популярности места работы. В России готовность уехать ради работы выразили 47% опрошенных.

Такие результаты показало исследование аналитической компании Boston Consulting Group (BCG), сообщила Lenta.ru.

В опросе приняли участие 209 тысяч респондентов из 190 стран. Сейчас только 50% респондентов готовы уехать из своей страны ради работы. В России из почти 17 тысяч респондентов готовность уехать ради работы выразили 47% (против 45% и 46% в 2014 и 2018 году соответственно). При этом 59% опрошенных россиян высказали заинтересованность в работе на иностранную компанию, не представленную в России, оставаясь при этом на родине. Такой интерес появился на фоне развития удаленки.

Отказ от переездов ради работы стал очевиден и внутри России. Так хотят остаться в своих городах в основном жители Верхней Пышмы, Жукова, Колпино, Краснодара, Всеволжска, Иркутской области и Москвы.

Жители Малоярославца, Обнинска, Грозного, Владикавказа и Махачкалы выразили наибольшую готовность к переезду. При этом столичные работодатели стали чаще искать сотрудников в регионах. Активнее всего региональных работников брали московские компании из отраслей культуры и искусства.

В феврале консалтинговая компания Edelman провела глобальное исследование, посвященное доверию к политическим институтам и страхам в период пандемии. Как выяснилось, почти 80% опрошенных россиян заявили о боязни изменения условий труда.