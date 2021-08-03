Почти половина россиян запланировали работать после пенсионного возраста

Треть россиян планируют отдыхать после выхода на пенсию. Большинство — 42% — будет работать, сколько позволит здоровье. Об этом сообщил РБК со ссылкой на совместное исследование онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru и финтех-компании «Деньги вперед».

Аналитики выяснили, что 19% соотечественников не собираются дожидаться пенсионного возраста и хотят уйти на отдых раньше. Работать до 70-75 лет хотят 6% респондентов.

Опрошенные также поделились своими способами пенсионных накоплений: 17% завели депозит в банке, 14% — инвестируют в ценные бумаги, 13% — вкладываются в недвижимость, 10% — пользуются услугами негосударственных пенсионных фондов, а 9% — делают ставку на валюту.

По данным опроса, 26% россиян будут урезать свои расходы на пенсии, 20% собираются много путешествовать и жить на доход от инвестиций, 17% планируют получать деньги от сдачи в аренду жилья, а 3% не исключают жизнь на содержании детей.

Ранее в Росстате сообщили, что размер средней пенсии в России достигает 15 744 рублей. На самую большую пенсию могут рассчитывать чиновники. Средний размер выплат ушедшим на отдых государственным служащим составляет 22 792 рубля.