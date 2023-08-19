Общество 19 августа 2023, 01:03 Почти половина россиян заявили, что хотели бы вернуться в СССР

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Корейский ученый Кю Хюн Че выяснил, что в слабых гравитационных полях теория относительности не работает. В дальнейшем открытие сможет помочь в создании машины времени. В связи с этим сайт kp.ru спросил у россиян, в какое время они хотели бы отправиться.

Большая часть опрошенных, 44%, заявили, что хотели бы оказаться в СССР. Еще 22% отметили, что никуда бы не стали перемещаться и их устраивает нынешняя эпоха.

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Примерно 15% респондентов отправились бы в будущее, 8% — на несколько лет назад, 7% — в царскую Россию, а 4% — в далекое прошлое.