Почти половина россиян задумались о переходе на фриланс

Почти половина россиян задумались о полном переходе на фриланс. Причем каждый третий житель страны уже работает без официального трудоустройства.

Сейчас без оформления в штат работают 37% россиян, сообщила газета «Известия» со ссылкой на опрос «Работы.ру» и «СберНПФ». Основной деятельностью фриланс является для 15% участников исследования. Еще 22% респондентов заявили, что подрабатывают с помощью фриланса.

Возможность полного перехода на свободный вид работы рассматривают 46% опрошенных. Из этого количества людей 18% отметили, что переход для них очень вероятен. Не готовы бросить официальную работу оказались 54% жителей страны. По их словам, основными минусами фриланса являются нестабильный доход, невозможность взять кредит и отсутствие пенсии.

Из всех свободных работников стабильный заработок оказался лишь у 18%. Больше половины фрилансеров получают менее 15 тысяч рублей. Такую сумму назвали 54% россиян. От 15 до 30 тысяч рублей удается получать 22% опрошенных фрилансеров. Сумму до 50 тысяч озвучили 13% работников, а более 50 тысяч — 11%.