Почти половина россиян оказалась готова сменить профессию. Речь идет о кардинальной смене деятельности. Такие результаты показал опрос сайта Superjob.

Данные исследования опубликовал «Интерфакс». Опрос показал, что больше всего (50%) готовых получить новую профессию среди людей младше 24 лет. Только 32% из тех, кому 45 лет и больше, готовы пойти на этот шаг.

По данным портала по поиску работу, в последние десять лет о смене профессиональной деятельности стали задумываться на 9% больше людей, чем раньше (39%).

Еще 28% россиян согласны получить смежную профессию. Также 14% респондентов не против повысить свою квалификацию, но менять род деятельности не собираются. При этом каждый десятый опрошенный не хочет проходить переквалификацию, 4% считают себя вполне профессиональными, 3% вообще не хотят ничего делать. Они рассказали, что у них нет для этого возможностей.

Социологи проводили опрос с 14 по 17 января среди 1600 совершеннолетних жителей России в 336 населенных пунктах. Ранее россияне участвовали еще в одном опросе на тему работы. В нем они признались, какая бы прибавка к зарплате их устроила.