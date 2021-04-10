Почти половина россиян с высшим образованием работали не по специальности

Исследователи выяснили, что в России 38% опрошенных, имеющих высшее образование, не работают по специальности. Данные появились на сайте сервиса по поиску работы SuperJob.

«По специальности, указанной в дипломе, сегодня работает 40% россиян. Каждый пятый (22%) трудится по специальности, близкой к той, что была получена в вузе. 38% опрошенных работают не по специальности», — говорится в тексте исследования.

Также выяснилось, что чаще всего используют информацию, полученную в вузе, те опрошенные, которые зарабатывают 80 тысяч рублей и больше. Из них 75% работают по своей или смежной специальности.

Кроме того, 100% опрошенных врачей работают по своей или смежной специальности, а также юристы — 99%, главные бухгалтеры — 92%, реже всех — менеджеры по продажам — 29%, специалисты по работе с клиентами — 31% и менеджеры по логистике -- 46%.

В опросе приняли участие 3,5 тысячи россиян из 667 населенных пунктов. Исследование проводилось с 19 марта по 4 апреля 2021 года.

Министр социального развития региона Ирина Фаевская ранее сообщила, что в Подмосковье свободно более четырех тысяч вакансий для инвалидов.