Общество 15 марта 2023, 15:56 Почти половина россиян признались, что не могут жить без кофе

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Чуть меньше половины россиян, около 43%, признались, что выпивают хотя бы одну чашку кофе каждый день. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на исследование, проведенного сервисом Budu и центром «Зарплата.ру».

Большинство любителей кофе ограничиваются одной или двумя чашками в день. Таких оказалось 53% среди опрошенных. Еще 40% ежедневно выпивают по три или даже четыре порции бодрящего напитка.

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При этом, как добавил сайт kp.ru, 69% употребляют кофе, чтобы взбодриться, а 66% — потому что любят его вкус. Еще 43% респондентов с помощью напитка разгоняют тоску, а 20% — используют в лечебных целях. Например, чтобы унять головную боль или поднять давление.

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