Почти половина россиян привились от гриппа

В России прививку от гриппа сделали более 73,2 миллиона человек. Это 49,9% от численности населения страны. Вакцинация населения продолжается.

Прививки делают во всех регионах РФ, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Заболеваемость ОРВИ обусловлена респираторными вирусами не гриппозного происхождения.

«Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 42-х субъектах Российской Федерации», — заметили в ведомстве.

Специалисты отмечают, что недельные пороги по заболеваемости ОРВИ превышены преимущественно среди взрослых россиян.

«По информации Всемирной организации здравоохранения, активность вирусов гриппа в странах Европейского региона в настоящее время остается на межэпидемическом уровне», — заключили в Роспотребнадзоре.

Вакцинацию от гриппа в Подмосковье прошли почти 3,7 миллиона человек. Чтобы сделать бесплатную прививку, можно обратиться в городскую поликлинику. В Московской области планируют привить около 4,5 миллиона жителей препаратами «Гриппол плюс», «Флю-М» и «Совигрипп», тем самым защитив от гриппа и его осложнений.