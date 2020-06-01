Почти половина россиян потеряли в зарплате во время эпидемии коронавируса

Доход многих россиян снизился после начала пандемии коронавируса. Зарплаты сократились примерно у 40% жителей страны. Больше всех потеряли сотрудники сфер торговли, строительства и обслуживания.

После введения режима самоизоляции без работы остались 10% россиян, а 40% стали получать меньше. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на опрос, проведенный экспертами Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Более чем у 30% опрошенных места работы лишился кто-то из семьи. Почти каждый пятый — около 20% — перестал частично или полностью получать премии и бонусы. Пожаловались на задержку заработной платы около 7% респондентов. Изменений в худшую сторону ни в оплате, ни в условиях труда не заметили порядка 20% россиян.

Зарплаты больше всего урезали сотрудникам наиболее пострадавших из-за коронавируса областей. Они стали ниже у тех, кто занят в строительстве, торговле и сфере обслуживания. Уровень негативной динамики здесь фиксировался в 65-75% случаев. Потеряли заработок и самозанятые: доход снизился у 75% из них. Получают меньше и 48% работающих на средних и крупных предприятиях.

У многих изменился и рабочий график. Например, 11% участников опроса перевели на неполный рабочий день или неделю. Большинство таких сотрудников — в торговле и сфере услуг. В малых предприятиях переводили персонал на неполную занятость в 15-20% случаев, на средних и крупных так поступили в отношении 10-12% работников. В вынужденный отпуск, отпуск за свой счет или с частичной компенсацией отправили 13% респондентов. Некоторым пришлось брать больничный, но число подобных случаев не превысило 2%. Работы с началом пандемии стало больше у 16% сотрудников.

Специалисты НИУ ВШЭ заметили, что из-за сокращения зарплат и перевода людей на неполный график рынок труда сумел быстрее адаптироваться к новым условиям.

В интернет-опросе «Работа и трудоустройство в условиях эпидемии» приняли участие более пяти тысяч человек. Его провели во второй декаде мая. На вопросы отвечали жители разных российских регионов.

Хотя пандемия бушует по всему миру с начала 2020 года, в России многие до сих пор считают ее выдумкой. Такого мнения придерживается треть россиян. После снятия ограничительных мер жители страны хотят отдохнуть на море.