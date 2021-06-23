В ходе опроса 49% россиян заявили, что положительно относятся к обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Тот же опрос показал, что 30% респондентов отрицательно относятся к идее обязать работников определенных сфер сделать прививки. 16% жителей России не смогли сформулировать свое отношение к этому нововведению. Обязательную вакцинацию поддержали 54% россиян из городов с населением менее 100 тысяч человек. В Москве и Санкт-Петербурге 30% тех, кто осуждает принудительную вакцинацию.

Согласно исследованию, 52% россиян считают, что обязательная вакцинация работников сферы услуг улучшит эпидемическую ситуацию в московском регионе. Больше 30% принявших участие в исследовании считают эту меру бесполезной. В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек.

Ситуация с коронавирусом в России обострилась в начале лета. Из-за роста заболеваемости руководство некоторых регионов запретило пускать на работу непривитых сотрудников, которые по долгу службы много общаются с людьми. После этого темп прививочной кампании в стране увеличился почти в два раза. Накануне глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков заявил, что россияне, которые не прошли вакцинацию и у которых нет антител, так или иначе попадут в менее выгодное положение. Он подчеркнул, что «дискриминация неминуемо наступит».