Несмотря на то, что почти половина опрошенных делятся подобным контентом с другими, 43% россиян утверждают, что не отправляют фотографии личного характера в Сети. Еще 8% респондентов столкнулись с кражей своих материалов мошенниками.

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Также во время опроса пользователей спрашивали о том, как они защищают свои персональные данные. Как выяснилось, 45% не хранят личную информацию на устройствах.

Об использовании антивируса рассказали 16% россиян, а 11% пользователей назвали более сложные способы защиты, такие как шифрование и VPN. Оставшиеся 33% уверены, что им нечего скрывать, поэтому не задумываются о возможной утечке фото или видео.

Эксперты Eset уже проводили подобное исследование в 2015 году. Тогда большая часть россиян (53%) признались в отправке интимных кадров в Сети. В новом опросе приняли участие 2,2 тысячи российских пользователей интернета.