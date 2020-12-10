Почти половина россиян отказались от приглашения Деда Мороза к детям

Россияне решили не звать в гости Деда Мороза и Снегурочку. К детям не пригласят зимнего волшебника почти половина родителей страны. Почти в каждой четвертой семье его роль исполнит близкий человек.

Отказались от визита Деда Мороза 48% жителей РФ, сообщил сайт RT со ссылкой на проведенный сервисом SuperJob опрос.

Еще 26% респондентов заявили, что и доброго дедушку, и его внучку сыграют их родные и близкие.

Новогодних аниматоров к детям намерены позвать 11% родителей. Не определились с решением 15% россиян.

Специалисты опросили семьи с детьми 4-10 лет, в которых установилась традиция приглашать домой Деда Мороза. В исследовании приняли участие тысяча человек из всех российских округов.

Пока взрослые решают, нужен ли их ребенку сказочный гость, число готовых взять на себя эту роль аниматоров растет. Желающих перевоплотиться в Деда Мороза и Снегурочку с прошлого года стало вдвое больше. Причем возраст потенциальных актеров уменьшается — сыграть волшебных героев согласны даже молодые люди 14-15 лет.