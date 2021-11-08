Почти половина представителей российского бизнеса привили 80% сотрудников

Российские предприниматели активно объясняют необходимость вакцинации от коронавируса своим сотрудникам. Почти 50% бизнеса приблизилось к уровню вакцинации работников в 80%. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на аппарат уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

В исследовании приняли участие руководители и владельцы 7160 компаний из всех регионов России. По результатам опроса, самыми высокими темпами идет вакцинация сотрудников торгового бизнеса и общепита. Всего прививку от SARS-CoV-2 сделали более 75% работников 48% частных компаний.

«Я надеюсь, что степень вакцинации населения продолжит идти такими темпами, которые сделают применение QR-кодов единственным экономико-санитарным методом борьбы с эпидемией», — приводит агентство слова Титова.

Омбудсмен подчеркнул, что полное или частичное закрытие бизнеса из-за коронавируса повергает его в хаос, а последствия могут быть значительными.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России в декабре 2020 года. По данным оперштаба по борьбе с пандемией, полный прививочный курс уже прошли 57 256 745 жителей страны.