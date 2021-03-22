Почти половина молочки в магазинах России оказалась просроченной

На полках российских магазинов 45% молочной продукции, оказались просроченными. Это следует из исследования «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ).

Всего эксперты провели мониторинг 270 магазинов в 19 российских регионах.

«Реализация продовольственных товаров по истечении установленных сроков годности (в том числе, изменение продавцами сроков годности) — это одно из самых распространенных нарушений, фиксируемых органами Роспотребнадзора», — говорится в заявлении.

Председатель ОПИ Олег Павлов рассказал, что чаще всего просроченными были кефир, йогурты, творог и сметана, передала газета «Известия». Глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров также добавил, что государство предпринимает шаги для устранения потенциально опасных ситуаций с просрочкой.

Ранее россиян предупредили о резком росте цен на одежду и обувь. В частности, с начала этого года цена на хлопок увеличилась на 30–35%. Однако потребители заметят разницу только летом.