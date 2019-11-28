Почти половина яблочного пюре для детей в России оказалась с пестицидами

Диетолог назвал главные ошибки родителей в кормлении детей Подробнее

Согласно результатам исследования, в 14 образцах не было никаких следов пестицидов. Исходя из этого можно сделать вывод, что пюре производилось по органическим технологиям.

«В продукции 10 торговых марок выявлены следовые количества таких пестицидов, как пириметанил, флудиоксонил, ацетамиприд, карбендазим, пропаргит, тиабендазол», — сказано в сообщении.

В Роскачестве отметили, что следы этих химических средств нельзя назвать явным нарушением. Они не нормируются в России, поэтому все проверенные бренды отвечают обязательным требованиям.

«Вся продукция признана абсолютно безопасной», — утверждается в исследовании.

Всего специалисты проверяли 24 марки, которые производятся в России, Белоруссии, Испании и других странах. В список для тестов вошли такие бренды, как Bebivita, Gerber, Fleur Alpine, ФрутоНяня, Бабушкино лукошко.