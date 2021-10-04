Почти полмиллиона свечей зажгли во Внукове в память о нерожденных детях

Во Внукове прошел крупномасштабный флешмоб, в рамках которого были зажжены 450 тысяч свечей. Инсталляция была в виде ряда огненных кругов, символизирующих вспыхнувшую новую жизнь и последующий жизненный цикл.

Основатель Международной академии «Мастер разборов», квантовый психолог и организатор этого мероприятия Инна Тлиашинова в первую очередь решила отдать таким образом дань уважения нерожденным детям.

Число свечей было выбрано не случайно — по информации, размещенной на сайте Минздрава, в 2020 году в РФ было зарегистрировано 450 тысяч абортов.

Тлиашинова подчеркнула, что ее целью было не осуждение женщин, которые решились на такой шаг.

«Мы с пониманием относимся к выбору женщин, ведь причины, подталкивающие их к нему, могут быть самые разные. С позиции методики „Мастер разборов“, души абортированных детей имеют свое место в родовой системе. Именно для таких детей мы решили устроить день памяти», — сказала она.

По данным Росстата, в марте текущего года число новорожденных увеличилось на 128 тысяч.