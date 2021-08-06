«Почти победа»: Калви оценил условный приговор по делу о растрате

Осужденный условно на 5,5 года по обвинению в растрате 2,5 миллиарда рублей бизнесмен Майкл Калви заявил, что решение суда можно рассматривать почти как победу. Об этом основатель инвестиционного фонда Baring Vostok заявил в беседе с журналистами после заседания суда.

Майкл Калви подчеркнул, что пока не решил подавать апелляцию для пересмотра приговора и полного оправдания или нет.

«Получение условного срока по такой категории дел — это почти победа с учетом практики российских судов. Обвинение в растрате оскорбительно для меня как инвестора», — привел цитату бизнесмена ТАСС.

Калви заявил, что в уголовном деле нет потерпевших, ущерба или преступного состава.

«Нам нужно прочитать, изучить полный текст приговора, чтобы определить наши дальнейшие действия, в том числе решить, обжаловать его или нет», — заявил он.

Сегодня Мещанский суд Москвы приговорил Калви к 5,5 года условно по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей.

Проходящие по делу партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян получили 4,5 года условно, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин — пять лет условно, бывший директор по инвестициям банка «Восточный и директор компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максим Владимиров — по 4 года условно, бывший директор «Восточного» Александр Кордичев — 3,5 года условно.

По версии следствия, фонд Baring Vostok погасил кредит в 2,5 миллиарда рублей, выданный для компании «Первое коллекторское агентство» акциями этой фирмы. Правоохранители заявили, что реальная стоимость ценных бумаг была ниже. Калви привел данные независимого аудита, которые показали, что цена была даже выше взятого кредита. По его мнению, уголовное дело было попыткой миноритарных владельцев получить контроль над банком «Восточный».