Почти пятидесятиградусные морозы ожидаются в Якутии
На этой неделе на северо-западе республики Саха (Якутия) температура воздуха опустится ниже 48 градусов, передает RT со ссылкой на портал регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Якутские метеорологи ожидают морозную погоду без осадков на юге, северо-западе и западе республики. В их сообщении говорится, что температура воздуха днем будет -25…30 °С, а ночью -34…39 °С, на северо-западе -43…48 °С.
«На юго-востоке, в центральных районах и Колыме небольшой, местами умеренный снег. Ветер умеренный», — добавили синоптики