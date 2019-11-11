  • Почти пятидесятиградусные морозы ожидаются в Якутии

    11 ноября 2019, 17:13

    Артур Блянихов

    На этой неделе на северо-западе республики Саха (Якутия) температура воздуха опустится ниже 48 градусов, передает RT со ссылкой на портал регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

    Якутские метеорологи ожидают морозную погоду без осадков на юге, северо-западе и западе республики. В их сообщении говорится, что температура воздуха днем будет -25…30 °С, а ночью -34…39 °С, на северо-западе -43…48 °С.

    «На юго-востоке, в центральных районах и Колыме небольшой, местами умеренный снег. Ветер умеренный», — добавили синоптики