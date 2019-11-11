Почти пятидесятиградусные морозы ожидаются в Якутии

Якутские метеорологи ожидают морозную погоду без осадков на юге, северо-западе и западе республики. В их сообщении говорится, что температура воздуха днем будет -25…30 °С, а ночью -34…39 °С, на северо-западе -43…48 °С.

«На юго-востоке, в центральных районах и Колыме небольшой, местами умеренный снег. Ветер умеренный», — добавили синоптики