Почти пять миллионов россиян стали невыездными из-за долгов

Судебные приставы закрыли выезд за границу для пяти миллионов россиян. Причиной стали их непогашенные долги по кредитам, ЖКХ и алиментам.

По данным Федеральной службы судебных приставов, по сравнению с прошлым годом невыездных должников стало больше на один миллион, а в будущем их количество может превысить семь миллионов, сообщила газета «Известия».

Выросло в этом году и количество судебных постановлений о взыскании долгов. Всего за шесть месяцев 2021 года было возбуждено 32,4 миллиона исполнительных производств. За этот же период приставы смогли взыскать с должников 441,7 миллиарда рублей.

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев уточнил, что чаще всего должники не гасят свои обязательства перед кредитными организациями, не платят за услуги ЖКХ или уклоняются от алиментов.

По его данным, на сегодняшний день текущий потенциально невыездных россиян, то есть тех, у кого имеется просроченная задолженность перед кредитными организациями свыше 90 дней на сумму более 30 тысяч рублей, насчитывается порядка 7,2 миллиона.

Всего у банков и микрофинансовых организаций насчитывается порядка 40–43 миллионов заемщиков. Таким образом, каждый пятый-шестой заемщик при условии, если кредитор получит судебное решение, не сможет покинуть Россию, заключил Мехтиев.