  • Почти на четверти российских заправок не доливали бензин — Мантуров

    11 ноября 2019, 14:57

    Андрей Иванов

    На каждой пятой российской АЗС по результатам проверок не доливали бензин и солярку. Об этом рассказал в интервью РИА «Новости» глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
    Почти на четверти российских заправок не доливали бензин — Мантуров

    Собеседник рассказал агентству, что недолив на заправках проверяет Росстандарт — ведомство устраивает плановые и внеплановые проверки в присутствии представителей АЗС.

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    «Тем не менее, даже в таких условиях, когда АЗС имеют возможность подготовиться к проверке, в этом году недолив обнаружили почти в 20% случаев», — заявил Мантуров.

    Министр добавил, что для снижения количества случаев мошенничества на заправках разработали специальный законопроект. Документ предполагает оборотные штрафы за недолив: 1% суммы выручки заправки за год или часть года, которые предшествовали моменту выявления нарушения. Согласно новому закону, сумма штрафа не может быть меньше 500 тысяч рублей.

    «За повторное нарушение — уже 3% от годовой выручки, но не менее двух миллионов рублей», — отметил Мантуров.

    Законопроект, который ужесточит наказание обманщикам, уже рассмотрели на заседании госкомиссии. Документ прошел процедуру общественного обсуждения и согласования с министерствами, после чего его внесли в правительство. Закон планируют внести в новую версию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).