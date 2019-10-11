  • Почти на 40% вырос ввод коммерческой недвижимости в Подмосковье с начала 2019 года

    11 октября 2019, 18:42

    Артур Блянихов

    В Московской области с начала года введено 2,15 миллиона «квадратов» коммерческих нежилых объектов. Речь идет об объектах торговли, а также офисных и складских помещениях, передает пресс-служба регионального Министерства жилищной политики.

    Уточняется, что в прошлом году за аналогичный период было введено 1,54 миллиона квадратных метров коммерческих нежилых объектов. Таким образом, объем увеличился почти на 40%.

    «Это все то, что двигает экономику региона вперед и создает рабочие места», — пояснила глава регионального Министерства жилищной политики Инна Федотова.

    Она перечислила знаковые объекты текущего года. В частности, это Московский областной детский хоспис (Домодедово), кондитерская фабрика «Победа» (Егорьевск), ООО «Каравелла» (Солнечногорск), склады ООО «НКН-Строй» (Подольск), а также производственные корпуса компаний ООО «Юнихолд» (Егорьевск) и ООО «НПО «Петровакс Фарм» (Подольск).

    Подольск возглавил список подмосковных городов по количеству введенных объектов коммерческой недвижимости. Следом расположились Солнечногорск, Ленинский округ, Раменский и Щелково.