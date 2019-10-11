Почти на 40% вырос ввод коммерческой недвижимости в Подмосковье с начала 2019 года
Уточняется, что в прошлом году за аналогичный период было введено 1,54 миллиона квадратных метров коммерческих нежилых объектов. Таким образом, объем увеличился почти на 40%.
«Это все то, что двигает экономику региона вперед и создает рабочие места», — пояснила глава регионального Министерства жилищной политики Инна Федотова.
Она перечислила знаковые объекты текущего года. В частности, это Московский областной детский хоспис (Домодедово), кондитерская фабрика «Победа» (Егорьевск), ООО «Каравелла» (Солнечногорск), склады ООО «НКН-Строй» (Подольск), а также производственные корпуса компаний ООО «Юнихолд» (Егорьевск) и ООО «НПО «Петровакс Фарм» (Подольск).
Подольск возглавил список подмосковных городов по количеству введенных объектов коммерческой недвижимости. Следом расположились Солнечногорск, Ленинский округ, Раменский и Щелково.