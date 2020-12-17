Почти на 2 тысячи больше пациентов с коронавирусом выявили в России за сутки

В России за сутки выявили 28 214 случаев COVID-19 в 85 регионах. Это почти на две тысячи больше, чем днем ранее, когда инфекцию подтвердили у 26 509 человек.

Всего в стране с начала эпидемии зафиксировали 2 762 668 заразившихся коронавирусом. Выздоровели уже 2 202 540 жителей РФ, скончался 49 151 (+587 за последние 24 часа).

Источник фото: стопкоронавирус.рф

В Москве новых случаев тоже ощутимо больше: 6711 против 5028 ковид-пациентов накануне. В Санкт-Петербурге их количество на 17 декабря оказалось примерно таким же — 3763 (накануне было 3758). В Московской области инфекцию подтвердили у 1471 человека, в среду новых заболевших было 1477.

В топ-5 регионов по выявленным случаям заражения коронавирусом вошли Нижегородская и Архангельская области, где 496 и 399 заболевших.

Россиян, которые решили праздновать Новый год за границей, предупредили об опасности подхватить SARS-CoV-2. Эпидемическая обстановка в зарубежных странах нестабильна — граждане РФ рискуют провести весь отпуск запертыми на карантин в гостинице.