Общество 25 мая 2023, 19:56 Почти миллион квадратных метров недвижимости построили в Новой Москве с начала года Почти миллион квадратных метров недвижимости построили в Новой Москве с начала 2023 года Сайт мэра и правительства Москвы

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С начала 2023 года в Новомосковском административном округе возвели почти миллион квадратных метров недвижимости. Об этом АГН «Москва» сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

«Начиная с января в ТиНАО уже построили и ввели в эксплуатацию свыше 840 тысяч квадратных метров жилья и порядка 150 тысяч квадратных метров объектов коммерческого назначения», — отметил Жидкин.

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По словам чиновника, это хороший результат, учитывая общее снижение на рынке недвижимости. До конца года в Новой Москве планируют возвести не менее двух с половиной миллионов квадратных метров.

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