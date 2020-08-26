Почти миллиард рублей выделят на продление улиц в Санкт-Петербурге

До конца августа будет выбран подрядчик для реализации проекта.

Начало проспекта планируют продолжить до Индустриального проспекта, а его окончание — до пересечения с улицей Коммуны. Также продлят улицу Потапова от шоссе Революции до проспекта Маршала Блюхера.