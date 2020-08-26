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    26 августа 2020, 14:08

    Почти миллиард рублей выделят на продление улиц в Санкт-Петербурге

    Дарья Морозова

    970 миллиардов рублей выделят из бюджета Санкт-Петербурга на продление проспекта Маршала Блюхера и развитие дорожной сети в промзоне Ржевка. Об этом сообщил портал «Политика сегодня» со ссылкой на сайт госзакупок.

    До конца августа будет выбран подрядчик для реализации проекта.

    Начало проспекта планируют продолжить до Индустриального проспекта, а его окончание — до пересечения с улицей Коммуны. Также продлят улицу Потапова от шоссе Революции до проспекта Маршала Блюхера.

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