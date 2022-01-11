Почти миллиард подарков, полмиллиона желаний, «суфлер» и авторские ролики. Как отметили Новый год в «Одноклассниках»

В новогодние праздники пользователи «Одноклассников» активно поздравляли друг друга с помощью подарков, делились фото и видео в сервисе «Моменты», загадывали желания и записывали поздравления с помощью «суфлера». Соцсеть подвела итоги.

Почти миллиард подарков

С 30 декабря по 1 января пользователи соцсети «Одноклассники» отправили друг другу более 900 миллиона подарков. Доля аудитории отправителей и получателей в сервисе подарков составила 82,7% от средней дневной аудитории соцсети в праздничные дни.

Самым популярным стал подарок с изображением тигра — символом года по китайскому календарю. Его дарили более 18,5 миллиона раз. Также активно использовались подарки с пожеланием счастья в новом году.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, в новогоднюю ночь каждый пользователь мог получить персональный подарок со своим именем. В соцсети можно найти подарки с 20 тысячами имен, в том числе с самыми редкими, такими как Люси, Эдина, Нима, Родригес, Вендетта и Милиана.

Топ городов по количеству отправленных подарков среди российских регионов возглавили Москва, Новосибирск и Краснодар.

Источник фото: телеканал «360»

По-прежнему популярным средством коммуникации, особенно в праздники, являются стикеры. С 30 декабря по 1 января пользователи отправили более 56 миллионов стикеров — в 2,2 раза больше, чем в прошлом году.

Пользователи активно использовали в новогодних поздравлениях анимированные стикеры Lottie — это инновационный формат для изображений в мультипликационном стиле. Они доступны бесплатно.

Кроме того, в «Одноклассниках» появились бесплатные открытки с героями «Союзмультфильма». Заяц и Волк из новых серий «Ну, погоди! Каникулы», Чебурашка и Гена из мультфильма «Чебурашка» поздравили более 45 миллиона человек. Кроме того, пользователи «закидывали» друг друга виртуальными снежками, которых в этом году было рекордное число — 200 миллионов.

Желания в «Моментах», поздравления в «суфлере» и персональные ролики

В праздничные дни сервисом «Моменты» воспользовались более 18,5 миллиона человек. Свыше 500 тысяч пользователей «Одноклассников» с помощью нового сервиса загадали свои новогодние желания — через год можно будет проверить, сбылись ли они.

Источник фото: телеканал «360»

Также благодаря уникальному формату «суфлера» пользователи могли почувствовать себя телеведущими и записать на видео свои новогодние поздравления с выбранным текстом.

Кроме того, в честь праздника платформа «VK Видео» подготовила для «Одноклассников» и «ВКонтакте» персональные поздравительные ролики от нейросетей — каждый пользователь смог стать героем авторского видео. Этой функцией воспользовались 6,2 миллиона человек, их ролики собрали более 685 миллиона просмотров.